В Украине ночью произошла хакерская атака на сайты правительства

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
Официальная информация появилась на странице Фейсбук Министерства образования и науки.
«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», — указано в сообщении.
Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт «Дия».
На стартовой странице МИД присутствует объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли».
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