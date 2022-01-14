В Украине ночью произошла хакерская атака на сайты правительства

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

Официальная информация появилась на странице Фейсбук Министерства образования и науки.

«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», — указано в сообщении.

Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт «Дия».

На стартовой странице МИД присутствует объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли».