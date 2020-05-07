Власти ФРГ считают, что пандемия продлится как минимум до конца года

Пандемия коронавируса продлится как минимум до конца текущего года. Такое мнение высказал в четверг глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
«Мы живем сейчас не во время после пандемии, но живем во время пандемии, которая нас еще долгое время будет сопровождать — по самой оптимистичной оценке, минимум в течение этого года», — считает он. По словам Брауна, до сих пор граждане ФРГ вели себя образцово в том, что касается соблюдения введенных ограничений, что привело к снижению числа новых случаев заражения и без принятия более жестких мер, нежели в других странах.
По состоянию на четверг, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 166 091 (плюс 1 284 по сравнению с сутками ранее), умерли 7 119 (плюс 123) человек. Выздоровели 139 900 (примерно на 2 500 больше, чем сутки ранее) пациентов.
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