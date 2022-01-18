Samsung открыла в Украине официальный интернет-магазин

Компания Samsung открыла в Украине собственный официальный интернет-магазин, он интегрирован в официальный сайт компании, сообщила пресс-служба компании во вторник.

«Интеграция интернет-магазина в официальный сайт компании Samsung.com стала наиболее удачным и логичным решением, обеспечив пользователей рядом преимуществ: собрала на одной платформе всю информацию о продукции, сервисах и акциях, предоставив одновременно опцию покупки желаемого продукта, не покидая сайт. После ознакомления со всеми характеристиками желаемого устройства и выбора конкретной модели покупатели с легкостью смогут завершить процесс покупки — весь процесс имеет максимальную простоту и удобство», — рассказали в Samsung.

Отмечается, что интернет-магазин Samsung предлагает бесплатную доставку «Новой Поштой», а также покупку товаров в рассрочку от банков ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк.