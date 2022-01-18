Samsung открыла в Украине официальный интернет-магазин

Компания Samsung открыла в Украине собственный официальный интернет-магазин, он интегрирован в официальный сайт компании, сообщила пресс-служба компании во вторник.
«Интеграция интернет-магазина в официальный сайт компании Samsung.com стала наиболее удачным и логичным решением, обеспечив пользователей рядом преимуществ: собрала на одной платформе всю информацию о продукции, сервисах и акциях, предоставив одновременно опцию покупки желаемого продукта, не покидая сайт. После ознакомления со всеми характеристиками желаемого устройства и выбора конкретной модели покупатели с легкостью смогут завершить процесс покупки — весь процесс имеет максимальную простоту и удобство», — рассказали в Samsung.
Отмечается, что интернет-магазин Samsung предлагает бесплатную доставку «Новой Поштой», а также покупку товаров в рассрочку от банков ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016