Производители стекла тоже просят дешевый газ

Ассоциация предприятий стекольной промышленности «Стекло Украины» в условиях резкого подорожания природного газа просит правительство оказать помощь в виде доступа к льготным антикризисным кредитам и аукционам по продаже природного газа по льготным ценам, а также ограничения импорта.
«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», — отмечается в заявлении на сайте ассоциации.
«Стекло Украины» указывает, что на природный газ приходится до 50% себестоимости стеклянной продукции.
«Еще один негативный фактор, критический для отечественной стекольной отрасли, — значительный демпинговый импорт стекольных изделий на территорию нашего государства из стран, цены на энергоносители в которых для промышленности иногда почти в 10 раз ниже, чем у нас», — добавила ассоциация.
В обращении также отмечается, что на предприятиях отрасли работает более 12 тыс. человек.
Как сообщалось, правительство в конце прошлого года обязало частных газодобытчиков 20% добываемого ими газа продавать с наценкой 24% к цене внутренней добычи для производителей социальных продуктов питания. Это решение вызвало протесты газодобытчиков.
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