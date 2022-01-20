США одобрили передачу Украине оружия странами Балтии

Госдепартамент США одобрил просьбу Эстонии, Литвы и Латвии о передаче части имеющегося у них оружия американского производства Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Собеседник издания отказался перечислить конкретное оружие, которое было одобрено для передачи. Ранее Politico сообщало, что запрос балтийских стран включал в себя поставки Украине противотанковых средств и ракет класса «земля — воздух».

В ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн, добавил источник.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России «катастрофическими последствиями», если страна проявит агрессию по отношению к Украине. По его словам, президент России Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые Байден пообещал ввести в случае эскалации конфликта.