В «оранжевой» зоне карантина сейчас находятся 16 областей

В «оранжевой» зоне эпидопасности по COVID-19 по состоянию на субботу, 29 января, находятся 16 областей, сообщается в таблице индикаторных показателей для определения регионов с распространением COVID-19 на сайте Министерства здравоохранения.

Коэффициент выявления случаев инфицирования в Украине по данным за 28 января находится на уровне 20,5% при норме в 20%. Он также превышен в 15 областях Украины. Самый высокий коэффициент зафиксирован в Житомирской (40,2%), Сумской (37,9%) и Ивано-Франковской (36,0%) областях.

По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.

При этом «красный» уровень эпидопасности установлен для Ивано-Франковской и Ривненской областей.

В «оранжевую» зону включены Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к «красной» зоне. «Красный» уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе. Запрещается работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос, работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д., работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей, работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.