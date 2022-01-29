В Германии призвали уладить конфликт с РФ дипломатией, а не поставками оружия Украине

В немецком бундестаге призвали уладить конфликт с Россией при помощи переговоров, а не поставок вооружений Украине. «Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии», — заявил председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью изданию RND, опубликованном в субботу, 29 января.

По его словам, задачей и ролью Запада является «сохранить — пусть и хрупкий — мир и выступать посредником в урегулировании». Поставки оружия Киеву эту роль не укрепят, подчеркнул Мютцених. Кроме того, лидер социал-демократов в бундестаге призвал «готовиться к худшему», указав на напряженную ситуацию на границе России и Украины.

Одновременно депутат раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха об окончательной потере Крыма Украиной, приведшее к отставке Шёнбаха. «Это дерзкое утверждение. Аннексия Россией Крыма противоречит международному праву», — подчеркнул Мютцених.

Неделю назад Шёнбах, говоря о конфликте между Россией и Украиной заявил: «Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется». Разговоры о возможном вторжении войск РФ в Украину, которого опасаются страны Запада, он назвал чепухой. Слова адмирала повлекли за собой скандал, министерство обороны ФРГ категорично дистанцировалось от него, и Кай-Ахим Шёнбах подал рапорт об увольнении с должности.