В Германии призвали уладить конфликт с РФ дипломатией, а не поставками оружия Украине

В немецком бундестаге призвали уладить конфликт с Россией при помощи переговоров, а не поставок вооружений Украине. «Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии», — заявил председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью изданию RND, опубликованном в субботу, 29 января.
По его словам, задачей и ролью Запада является «сохранить — пусть и хрупкий — мир и выступать посредником в урегулировании». Поставки оружия Киеву эту роль не укрепят, подчеркнул Мютцених. Кроме того, лидер социал-демократов в бундестаге призвал «готовиться к худшему», указав на напряженную ситуацию на границе России и Украины.
Одновременно депутат раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха об окончательной потере Крыма Украиной, приведшее к отставке Шёнбаха. «Это дерзкое утверждение. Аннексия Россией Крыма противоречит международному праву», — подчеркнул Мютцених.
Неделю назад Шёнбах, говоря о конфликте между Россией и Украиной заявил: «Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется». Разговоры о возможном вторжении войск РФ в Украину, которого опасаются страны Запада, он назвал чепухой. Слова адмирала повлекли за собой скандал, министерство обороны ФРГ категорично дистанцировалось от него, и Кай-Ахим Шёнбах подал рапорт об увольнении с должности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016