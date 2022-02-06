В Украине за сутки еще почти 28 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 42 533 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 628 человек, 109 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 5 февраля в Украине: зафиксировано 27 851 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 597, медработников — 431); 34 305 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10182 человека, вторую дозу — 14188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, бустерную дозу — 9729 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 4 219 человек; летальных исходов — 109; поправилось — 6 089 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новый случай заболевания СOVID-19, 4 февраля коронавирусом заболело 43 778, 3 февраля за сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 284 059 человек; выздоровело — 3 676 068 человек; летальных исходов — 101 277.

С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу — 15 452 739 человек, получили две дозы — 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу — 20 246 человек, бустерную дозу — 454 459 человек. В общей сложности проведено 30 699 982 прививки.