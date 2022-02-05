СМИ сообщили о запрете Израиля на поставки оружия Украине

Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине оружие, проданное Тель-Авивом. О этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источник.
По данным Breaking Defense, Украина рассчитывала получить израильские противотанковые комплексы Spike, которые есть на вооружении у Литвы и Эстонии. Однако самым разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия. У нее есть варианты этих противотанковых систем под названиями LR, LR2, ER и SR.
Однако Израиль еще в декабре 2021 года предупредил страны Балтии об отказе, в случае если они захотят передать израильское оружие Украине, рассказал собеседник издания. Он предположил, что таким образом страна не хочет портить отношения с Россией.
Препятствовала передаче оружия Украине третьими государствами также Германия. Так, в апреле 2021 года Берлин не согласился передать оборудование для разминирования, корветы, элементы противокорабельных систем и системы ПВО, которые наша страна запросила для обороны побережья Черного моря, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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