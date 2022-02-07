В МОЗ ожидают рост заболеваемости COVID-19 до 60 тысяч случаев в сутки

Заболеваемость COVID-19 в течение двух недель может вырасти до 60 тыс. заболевших в сутки, затем ситуация стабилизируется, прогнозирует министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Согласно нашим прогнозам, в ближайшие две недели прирост новых зарегистрированных случаев может возрасти до 60 тыс. человек в сутки», — сказал он на брифинге в понедельник.

При этом глава Минздрава отметил, что на следующей неделе — пятой с начала новой волны — также ожидается рост заболеваемости, но уже с седьмой недели заболеваемость, скорее всего, начнет стабилизироваться и снижаться.

Он также подчеркнул, что за последнюю неделю прирост новых зарегистрированных случаев составил 44%.

«То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество новых случаев не удвоилось», — подытожил он.