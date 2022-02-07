США и союзники наладили воздушный мост с Украиной для поставок оружия

США и неформальная коалиция из нескольких стран — членов НАТО создали «воздушный коридор» для поставок в Украину вооружений и боеприпасов по просьбе нашей страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Армия Украины страдает от острой нехватки боеприпасов, пишет издание со ссылкой на неназванного американского чиновника. WSJ указывает, что несколько складов с украинским оружием после 2014 года были уничтожены в результате ряда происшествий, вину за это Киев возложил на Москву. Единственное производство на территории Украины, которое выпускает боеприпасы, расположено в Луганске.

Министр обороны Украины Алексей Резников по время посещения США в декабре прошлого года указал, что приоритетными следует сделать поставки противоракетных систем, рассказали украинские и американские официальные лица, пишет WSJ.

Поставки из США в Украину включали большое количество боеприпасов для стрелкового оружия, минометные и артиллерийские снаряды, противотанковые и противобункерные ракеты, гранатометы, костюмы для обезвреживания боеприпасов и помповые ружья Mossberg 500, рассказали американские и украинские чиновники. Лондон направил 2 тыс. противотанковых ракет NLAW, а Литва и Латвия передали Киеву американские зенитные ракеты Stinger.

«Эта поддержка предназначена для оружия малой дальности и явно оборонительного назначения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Помощь Украине направила и Польша — в ее пакет поставок вошли беспилотники и переносной зенитный комплекс малой мощности Piorun, предназначенный для ликвидации низколетящих воздушных судов на высоте до 3,9 км, пишет WSJ.

С конца января в Украину прибыло восемь самолетов с американской военной помощью. По данным Fox News, в нашу страну, в частности, прибыли противотанковые комплексы Javelin. Общий объем переданной материальной поддержки составил 650 т оборонного снаряжения. В середине прошлого месяца Ploitico сообщило, что администрация президента США одобрила поставки в Украину вооружений на $200 млн — в них должны были войти морское оборудование и радарные системы.

Передача Украине оружия происходит из-за опасений западных стран в том, что Россия готовит вторжение в нашу страну. По данным, которые озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Москва может планировать провокации для обоснования агрессии против Украины. В Пентагоне считают, что поводом для вторжения может стать видео с поддельным нападением украинских военных. Вместе с тем в ведомстве не считают конфликт неизбежным.