Российские СМИ сообщили об отъезде дипломатов РФ из Украины

Сотрудники российских консульств и дипломаты покидают Украину, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — сказал он.

По его словам, Москва предприняла этот шаг «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс не исключил эвакуации части дипломатов с Украины в связи с аналогичным решением США и Великобритании.