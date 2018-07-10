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Побывавший в Москве сенатор сравнил власти России с мафией

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Побывавший в Москве сенатор сравнил власти России с мафией

Побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов Конгресса США сенатор Джон Кеннеди заявил, что иметь дело с российским правительством — это как «иметь дело с мафией», сообщает Associated Press. Делегация американских законодателей впервые с 2016 года побывала в Москве с 30 июня по 4 июля, а об итогах поездки сенатор рассказал 9 июля в Вашингтоне.

«В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии», — сказал Кеннеди. «Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — добавил сенатор.

По словам Кеннеди, он ничего не имеет против предстоящего саммита Трампа и Путина, хотя и не ожидает никаких серьезных прорывов на нем. «Нельзя доверять Путину. Думаю, лучшее, что мы можем сделать — это попытаться сдержать его», — сказал он.

По его словам, встречи с представителями различных ветвей власти в Москве были эмоциональными, а министра иностранных дел Сергея Лаврова он охарактеризовал как «задиру». Переговоры с ним Кеннеди называл одними из самых трудных за все время визита. В России нет свободной прессы, и существует огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами, пояснил Кеннеди.

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Сенатор рассказал, что они предупредили россиян о недопустимости вмешательства в выборы в США, а если такие факты повторятся в ноябре во время промежуточных выборов, то Конгресс «ударит вас еще более сильными санкциями, чем те, которые действуют сейчас». Ответом России, рассказал сенатор, было «отрицание, отрицание, отрицание».

По итогам поездки Кеннеди сделал вывод, что «Россия хочет того, чего хочет Путин, а чего хочет господин Путин, так это статуса». «Это действительно как иметь дело с мафией», — резюмировал он.

Россия, Джон Кеннеди
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