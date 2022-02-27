ЕС вводит санкции против режима Лукашенко как агрессора

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский союз вводит санкции для режима так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко за пособничество в войне России с Украиной.

«Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне — на режим Лукашенко. В этой жестокой атаке на Украину замешан режим Лукашенко. Вот и ударим по режиму Лукашенко новым пакетом санкций», — заявила она в воскресенье в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии проинформировала, что ЕС намерен ввести ограничительные меры в отношении наиболее важных их секторов. «Это остановит их экспорт продуктов от минерального топлива до табака, древесины и древесины, цемента, железа и стали. Мы также распространим на Беларусь введенные нами экспортные ограничения на товары двойного назначения для России. Это также позволит избежать любых рисков обхода наших мер против России», — детализировала она.

Кроме того, ЕС применит санкции по отношению к тем белорусам, которые помогают России в военных действиях.