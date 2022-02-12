Блинкен сегодня поговорит с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщает агентство.

Отметим, ранее сообщалось о том, что сегодня разговор по инициативе американской стороны также проведут президенты США и РФ.