Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

RSS

У справі щодо агресії росії проти України фігурують уже 635 підозрюваних

131

У магістральній справі щодо агресії росії проти України фігурують уже 635 підозрюваних.

Про це у Телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора, передає Укрінформ.

Серед 635 підозрюваних - представники військово-політичного керівництва рф: міністри, депутати, посадовці, керівники силових відомств, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.

Зі списком підозрюваних у магістральній справі можна ознайомитися на сайті Офісу Генпрокурора.

Загалом українські правоохоронці зареєстрували 62 480 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них 60 734 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни тощо.

Окрім того, зареєстровано 17 369 злочинів проти нацбезпеки: 10 434 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1913 - державної зради, 3905 - колабораційної діяльності, 383 - пособництва державі-агресору, 62 - диверсії тощо.

росія, агресія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 января 2023
Среда, 4 января 2023
Вторник, 3 января 2023
Понедельник, 2 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016