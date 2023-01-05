У справі щодо агресії росії проти України фігурують уже 635 підозрюваних

У магістральній справі щодо агресії росії проти України фігурують уже 635 підозрюваних.
Про це у Телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора, передає Укрінформ.
Серед 635 підозрюваних - представники військово-політичного керівництва рф: міністри, депутати, посадовці, керівники силових відомств, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.
Зі списком підозрюваних у магістральній справі можна ознайомитися на сайті Офісу Генпрокурора.
Загалом українські правоохоронці зареєстрували 62 480 злочинів агресії та воєнних злочинів. З них 60 734 - щодо порушення законів та звичаїв війни, 67 - планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 40 - пропаганди війни тощо.
Окрім того, зареєстровано 17 369 злочинів проти нацбезпеки: 10 434 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1913 - державної зради, 3905 - колабораційної діяльності, 383 - пособництва державі-агресору, 62 - диверсії тощо.
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