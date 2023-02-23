Костін: За час окупації від рук росіян у Бучанському районі загинули понад 1700 цивільних осіб

За час окупації російська армія скоїла у Бучанському районі Київської області понад 9 тис. воєнних злочинів, понад 1700 цивільних осіб загинули, з них майже 700 у Бучі.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, про це генпрокурор Андрій Костін розповів конгресменам Майклу Макколу, Дарреллу Іссу, Кіту Селфу, Джейку Еллзу і Максу Міллеру під час відвідин міста.

Повідомляється, що вони оглянули місця масових злочинів та зустрілися з тими, хто пережив окупацію.

"Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя "руского міра" та режиму рф, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права", – констатував Костін.

Він уточнив, що наразі ідентифіковано 91 військового рф, причетного до цих злочинів. Триває робота із притягнення до відповідальності всіх причетних.

Генпрокурор також подякував конгресменам за позицію США щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.

"Розраховуємо на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності. Справедливість для жертв війни – це справедливість для світу", - підсумував генпрокурор.