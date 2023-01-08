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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських діячів культури та пропагандистів

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки російських діячів культури та пропагандистів.

Указ №4/2023 оприлюднено на сайті президента.

Згідно з текстом рішення РНБО, санкції запроваджуються проти 119 представників російського шоу-бізнесу та медіа-сфери. Так, у списку санкцій зазначені співаки Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Сергій Лазарєв, актори Дмитро Дюжев та Дмитро Харатьян. Санкції накладаються також на Євгена Петросяна, Нікіту Міхалкова та Леоніда Якубовича.

До списку включені також пропагандисти Олександр Дугін, Дмитро Кисельов та Маргарита Сімоньян.

Крім того, санкції введено стосовно громадянки України, телеведучої Жанни Бадоєвої.

Источник: Интерфакс-Украина
Зеленський, санкції
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