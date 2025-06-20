Зеленський провів нараду щодо санкційної політики проти росії

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти росії.

"Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, Україна продовжує політику тиску на російський танкерний флот. Президент поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту.

"Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", - наголосив Зеленський.

Також на нараді розглянули нові напрями санкцій з метою ускладнити росії можливість затягувати війну. Президент пояснив, що зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в рф для виробництва зброї.

Глава держави доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень.

"МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на росію та її спільників", - резюмував Зеленський.