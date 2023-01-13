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Посол США при ОБСЄ: Програма підтримки України допоможе втіленню мирного плану Зеленського

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Посол США при ОБСЄ: Програма підтримки України допоможе втіленню мирного плану Зеленського

Програма підтримки України, яку втілюють держави-учасниці ОБСЄ, допоможе закласти фундамент підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Як Ви вже сказали, міністре Османі, війна росії "підірвала європейську архітектуру безпеки і поставила під загрозу мир і стабільність на континенті та за його межами". Ви абсолютно праві. Тому ми зобов'язані діяти якнайшвидше, і я насмілюся говорити, з більшою рішучістю і завзяттям, щоб допомогти покласти край стражданням українців, реалізуючи проєкти під егідою Програми підтримки України", - сказав він.

За словами Карпентера, ці проєкти можуть допомогти нужденним українцям і "закласти фундамент підтримки мирного плану Президента Зеленського". "Беремось до роботи. Люди, які страждають, не можуть дозволити собі чекати більше жодного дня", - додав він.

Американський посол також зазначив, що ОБСЄ має інструменти для притягнення до відповідальності як кремля, так і режиму лукашенка, які продовжують свідомо ігнорувати принципи Організації, і має "продовжувати їх використовувати".

"Ми повинні бути невтомними та новаторськими у наших зусиллях з підтримки та захисту нашої всеосяжної концепції безпеки, якою з самого початку керувався Гельсінкський процес", - наголосив Карпентер.

У своїй промові очільник місії США також навів деякі статистичні дані, які "допомагають зрозуміти масштаби виклику, з яким ми колективно стикаємося через російську війну".

"У 2022 році сирени повітряної тривоги в Україні звучали 14 870 разів. Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів було пошкоджено 3 126 закладів освіти в Україні, 337 з них – повністю зруйновано. Понад 1 млн українських цивільних осіб, у тому числі 11 тис. дітей, зазнали російських фільтраційних операцій на підконтрольній російським військам території України. Наразі в Україні налічується 5,9 млн внутрішньо переміщених осіб та 7,9 млн біженців з України, яких прийняли у понад 40 країнах світу", - зазначив він.

США, Зеленський, ОБСЄ, Карпентер
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