Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа".

Згідно з інформацією, поданою в картці відповідного законопроєкту №2693-д на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави в четвер, 29 грудня.

Згідно з регламентом ВР, підписаний президентом закон у подальшому буде опубліковано в газеті "Голос України" і через три місяці після цього набуде чинності.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про медіа" (№2693-д): "за" проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні.

Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій галузі.

Законопроєкт, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття "онлайн-медіа" та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме їм законодавчий захист.

Згідно із законопроєктом, якщо зареєстрований суб'єкт у сфері онлайн-медіа припускається грубого порушення, то регулятор застосовує до нього штраф. У разі вчинення онлайн-медіа протягом одного місяця другого чи третього грубого порушення після застосування штрафу, рішення про яке не було скасовано у встановленому законом порядку, накладається штраф у подвійному розмірі. Законопроєкт передбачає і заборону поширення зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду – цей захід застосовується в разі вчинення протягом одного місяця четвертого грубого порушення, якщо за попередні подібні порушення було застосовано штрафи, рішення про які не були скасовані в установленому законом порядку.

Законопроєкт також передбачає тимчасову заборону поширення незареєстрованих онлайн-медіа, яка становить 14 календарних днів. Тимчасова заборона застосовується в разі вчинення значного порушення, якщо протягом одного місяця до суб'єкта було застосовано п'ять штрафів за такі порушення та рішення про них не було скасовано у встановленому законом порядку.