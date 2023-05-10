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Гороховський: Банки відновлюють блокування карткових рахунків клієнтів за борги

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Банки відновлять масове блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.

Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський, передають Українські Новини.

Блокування рахунків банками пов'язано із набуттям чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Як зазначає Олег Гороховський, цей закон скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 тис. гривень на час дії воєнного стану.

Новий закон, який вступив в дію на початку травня, дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 гривень) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той у свою чергу надішле в банк постанову на зняття арешту на суму 13 400 гривень за одним із рахунків клієнта.

Відтепер банки змушені повернути блокування коштів на рахунках клієнтів, щодо яких таке рішення ухвалили державні виконавці.

За оцінками Гороховського, це торкнеться приблизно 436 тисяч клієнтів monobank.

Згідно із вказаним законом, до припинення або скасування воєнного стану фізичні особи – боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Вони також можуть сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленому цим підпунктом.

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи – боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок.

Гороховський
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