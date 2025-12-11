Войти

Зеленський підписав законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік.

Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

"10.12.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

За даними Мінфіну, Державний бюджет на 2026 рік передбачає:

  • доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року);
  • видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
  • потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн.

Основні пріоритети Бюджету-2026, як повідомили у Мінфіні:

  • оборона і безпека — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);
  • ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);
  • соціальний захист — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);
  • освіта — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);
  • наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);
  • охорона здоров’я — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);
  • підтримка ВПО — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);
  • демографічні програми — 24,5 млрд грн;
  • підтримка економіки — 51,8 млрд грн;
  • житлова політика — 47 млрд грн;
  • агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);
  • трансферти місцевим бюджетам — 283,9 млрд грн;
  • публічні інвестиції — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).
