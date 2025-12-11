Зеленський підписав законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік.

Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

"10.12.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

За даними Мінфіну, Державний бюджет на 2026 рік передбачає:

доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року);

видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);

потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн.

Основні пріоритети Бюджету-2026, як повідомили у Мінфіні: