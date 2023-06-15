ЗСУ довіряють 93% українців, - опитування

Найбільший рівень підтримки серед громадян України мають представники військових структур, Президент і СБУ.
Такі результати опитування, проведеного у травні соціологічною службою Центру Разумкова.
Так, ЗСУ довіряють 93% українців, Главі держави – 83%, а Службі безпеки – 66%.
Водночас рейтинг новостворених антикорупційних органів значно нижчий ніж у СБУ та військових.. Так, НАБУ довіряють лише 30% респондентів, САП, НАЗК і прокуратурі – по 26%, а судам – взагалі 17%.
Також помітно знизився рівень довіри до церкви. Зараз їй довіряють лише 61% українців.
Опитування проводилося методом face-to-face з 23 по 31 травня 2023 року. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років на території тих областей, де не ведуться бойові дії і які не окуповані. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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