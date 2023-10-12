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Довіра українців до Збройних Сил України становить 93%, - результати опитування
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Довіра українців до Збройних Сил України становить 93%, - результати опитування

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Довіра українців до Збройних Сил України становить 93%, - результати опитування

Нове опитування Центру Разумкова зафіксувало підтримку громадянами України президента, Збройних сил, СБУ, прикордонників та рятувальників. Соціологічне опитування проводилося Центром з 21 по 27 вересня 2023 року.

Так, зокрема президенту Володимиру Зеленському довіряють 75% українців. Він очолює рейтинг довіри до персоналій.

Також серед лідерів довіри до конкретних осіб є очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (64%), волонтер Сергій Притула (51%), Голова СБУ Василь Малюк (34%) та інші.

Довіра до Збройних Сил України становить 93% опитаних. Також серед лідерів з переліку державних інституцій ДСНС (83%), прикордонна служба (76,5%) та Служби безпеки України (66%).

СБУ користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів. Наступною іде Національна поліція із показником 57% українців.

Довіра до інших правоохоронних органів значно менша: НАБУ – 29%, САП – 28%, НАЗК – 27%.

В рамках опитування відповіді надали 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Зеленський, ЗСУ, опитування
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