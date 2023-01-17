ДБР виявило схему розкрадання продуктів харчування для ЗСУ

Держане бюро розслідувань (ДБР) звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для Збройних сил України. Силовики провели 70 обшуків та вилучили 7 тонн продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За даними прес-служби, "одне із приватних підприємств" займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин та за півроку війни у 2022 році отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.
"У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників", - стверджують у ДБР.
Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, "яка вже була готова для перепродажу", а також майже 4 млн гривень в різній валюті, повідомили в прес-службі.
У ДБР заявили, що "вилучені продукти будуть передані військовим". "Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні.
Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
"Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам", - повідомили прес-службі.
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
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