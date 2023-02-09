Військовий експерт пояснив, чому ЗСУ тримаються за Бахмут

ЗСУ тримаються за Бахмут не тому, що це красива назва чи має якусь політичну складову, а тому, що саме там зараз сковується велика кількість сил ворога.
Про це "Апострофу" сказав військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
За його словами, є військова доречність у будь-яких бойових діях.
"Ворог кластиме тисячі людей, щоб виконати наказ свого "фюрера" по захопленню Бахмута. А ЗСУ так не роблять. І тримати Бахмут до останнього означає тримати доки, доки це буде доречно і не буде непотрібних непомірних втрат. Як тільки стане зрозуміло, що ЗСУ зможуть потрапити під Бахмутом в оперативне оточення без можливості постачання боєприпасів та допомоги, то вони відійдуть з Бахмута. А біля Костянтинівки вже споруджено потужну лінію оборони. Тобто ЗСУ відійдуть не в чисте поле, на більш потужну лінію оборони", - каже Гетьман.
Він підкреслив, що ЗСУ тримаються за Бахмут саме тому, що наразі наші бійці скували там величезну кількість живої сили та техніки ворога і фактично шматуємо російську армію.
"Тобто на Бахмутському напрямку щодня російська армія зазнає третину страт від загальних по всій лінії фронту. Тобто там мало не щодня ЗСУ знищують танкову роту і піхотний батальйон вбитими та пораненими. Це дуже відчутні втрати для ворога. А ті "мобіки", що приходять їм на підкріплення, взагалі довго не тримаються", - сказав експерт.
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