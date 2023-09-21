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Зеленський про реформу ООН: Застосування права вето – ось що потребує змін

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Зеленський про реформу ООН: Застосування права вето – ось що потребує змін

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді безпеки ООН у середу представив пропозиції для реформування Організації, передусім для запобігання ситуацій, коли постійні члени Радбезу можуть блокувати будь-які рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що робота ООН нині паралізована саме через блокування Росією як державою-агресором будь-яких рішень, оскільки вона має право вето як постійний член Ради безпеки.

"Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут", – зазначив президент, додавши, що це перетворює Організацію лише на "найбільш помітну у світі трибуну".

"Застосування права вето – ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН", – сказав він.

Як перший крок до реформи Організації Зеленський запропонував дати Генеральній асамблеї ООН реальну можливість долати вето – "за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану".

Другим кроком до реформи ООН він назвав розширення складу постійних членів Ради безпеки – зокрема за рахунок держав Африки, Азії, Латинської Америки й Тихого океану. Серед європейських держав він згадав Німеччину.

Третім кроком у реформі Організації президент назвав створення системи запобігання агресії шляхом превентивних санкцій, що має автоматично виноситись на розгляд Радбезу ООН, "коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії".

Зеленський
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