Зеленський: Ми не мали наміру й не маємо нападати на Білорусь

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заявлені слова президента білорусі олександра лукашенка, якого не визнають законно обраним у США та ЄС, про те, що нібито українська влада пропонувала йому укласти "Пакт про ненапад", заявив, що Україна не мала наміру і не має нападати на білорусь.

"Ми не мали наміру й не маємо нападати на білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності й не вступила, попри вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну", - заявив Зеленський на пресконференції у Києві з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також наголосив, що, на його думку, більшість білорусів, зокрема військовослужбовці рб, не хочуть нападати та йти зі зброєю на українське суспільство, чого не можна сказати про російських військових, які можуть виявитися будь-де.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися на будь-якій території будь-якої держави: вони вважають, що у них такий "військовий шенген". Тому це все залежить, як мені здається, від поваги населення якоїсь країни до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може пустити чи не пускати озброєних людей на свою територію", - заявив він.

Щодо можливого нового збройного реваншу росії на території України навесні цього року Зеленський зазначив, що всім українським військовим поставлено завдання готуватися до будь-яких викликів.

"Це не просто, тому ми потребуємо допомоги від партнерів. Територія у нас дуже велика. Тому маємо обмеження за кількістю амуніції, звісно, і тому маємо готуватися до будь-яких викликів. Але я вважаю, що з цього напрямку (зокрема з білорусі – ІФ- У) успіху у них не буде. Якщо навіть він (наступ – ІФ- У) буде гіпотетичном", - сказав президент.

Раніше президент білорусі олександр лукашенко, якого не визнають законно обраним у США та ЄС, в інтерв'ю білоруському інформаційному агентству "БЕЛТА" заявив, що нібито українська влада пропонувала йому укласти "Пакт про ненапад". Паралельно він заявив про "загрози" Мінську з боку західних країн.