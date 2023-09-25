Маємо багато хороших оборонних та інших рішень: Зеленський підбив підсумки минулого тижня

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки тижня, що минає. Зокрема, глава держави згадав про оборонні пакети від США та Канади.

"Маємо багато хороших оборонних та інших рішень. Оборонні пакети. Від США – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для HIMARS, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", – наголосив глава держави.

Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку.

"Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив про історичне рішення Америки про спільне виробництво з Україною зброї та оборонних систем, зокрема й ППО.

"Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу", – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів – і для українців, і для американців.

"Ми маємо чітку перспективу – те, про що вже домовилися, – нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний Президенту Джо Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу й підтримує Україну", – сказав президент.

Зеленський також нагадав, що провів дуже важливі зустрічі у Вашингтоні, в Конгресі – обидві партії, обидві палати.

"Неоднакові погляди, але однаково щирі відповіді, абсолютна відвертість та щире розуміння. Ми спеціально запитали такий формат зустрічей та спілкування в Конгресі, який потрібен для максимально детальної розмови. І завдяки цьому довіри стало більше, і я почув, що підтримка України збережеться", – підкреслив Зеленський.