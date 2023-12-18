У Чехії назвали Орбана троянським конем, який руйнує європейську єдність

Міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси.
З відповідною заявою чеський міністр виступив під час телеефіру, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну", – сказав Дворжак під час дискусії, яка транслювалася в неділю на CNN Prime News.
За його словами, Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето.
Орбана критикують за те, що він нібито використовує українське питання як важіль впливу у спробі розблокувати доступ до фондів ЄС, які були заморожені через загрозу верховенству права в країні з боку нинішнього угорського уряду. Минулого тижня Європейська комісія вирішила розблокувати 10 мільярдів євро після того, як Угорщина опублікувала звіт про судову реформу. Однак близько 21 мільярда євро залишаються замороженими.
"Я думаю, що справжня назва (угорського підходу) – шантаж. Я думаю, що справжня назва – зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів росії", – сказав Дворжак.
Партнер Дворжака по дебатах, Альона Шиллерова з опозиційної партії ANO, утрималася від коментарів щодо критики Орбана і поставила під сумнів доцільність включення теми переговорів про вступ України до ЄС до порядку денного саміту в цей час. Вона зазначила, що Україні необхідно здійснити низку реформаторських кроків.
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