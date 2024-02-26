Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Зеленський назвав кількість українських військових, що загинули на війні проти росії

146
Зеленський назвав кількість українських військових, що загинули на війні проти росії

На війні України проти росії загинули 31 тисяча українських військових. Кожна втрата українця є великою трагедією для України.

Про це заявив президент Володимр Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За словами президента, кожна втрата українця у війні проти росії є великою трагедією для України.

"Кожна людина - це великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні. Не 300 тисяч, чи 150 тисяч, як бреше путін. Але кожна втрата - це велика втрата для нас. росіяни - загинуло 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в рф - до 500 в сумі з пораненими. Українців - 31 тисяча. Я не скажу скільки поранених, бо росія знатиме, скільки пішло з поля бою", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні є безвісти загиблі, однак це число не буде озвучено.

"Минулі обміни показали, що повернулися живими кілька хлопців, які були зниклі. Ми не знаємо, скільки вони вбили цивільних (на окупованих територіях - ред.). Ми дізнаємось це, коли покінчимо з росією", - розповів він.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 февраля 2024
Воскресенье, 25 февраля 2024
Суббота, 24 февраля 2024
Пятница, 23 февраля 2024
Четверг, 22 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023