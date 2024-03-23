Reuters: Вето росії та Китаю завадило ухваленню резолюції щодо припинення вогню в Газі

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію, що закликає до негайного припинення вогню в Газі та укладення угоди між Ізраїлем і Хамасом зі звільнення заручників, після того, як росія і Китай наклали вето на запропонований Сполученими Штатами захід, повідомляє в суботу Reuters.

Резолюція, за якою Алжир також проголосував проти, а Гайана утрималася, закликала до негайного і стійкого припинення вогню на термін близько шести тижнів, яке захистить цивільне населення і дасть змогу доставити гуманітарну допомогу.

За резолюцію проголосували 11 із 15 членів Ради, але вето росії та Китаю завадило її ухваленню.

За словами дипломатів, рада збереться в суботу о 10 ранку за північноамериканським східним часом (16:00 за Києвом), щоб проголосувати за альтернативну резолюцію, підготовлену обраними членами Ради Безпеки. Ця резолюція, з проектом якої ознайомилося агентство Reuters, вимагає негайного припинення вогню на час священного для мусульман місяця Рамадан, звільнення всіх заручників і розширення потоку гуманітарної допомоги в Газу.

До проєкту не включено положень, що підтримують поточні дипломатичні зусилля щодо забезпечення припинення вогню - елемент резолюції США. Вашингтон співпрацює з Катаром і Єгиптом, намагаючись стати посередником в укладанні угоди.