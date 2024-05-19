Зеленський: Україна має перспективи для нового контрнаступу

Україна має перспективи для нового контрнаступу, але для цього передусім треба зупинити наступ росії.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, передає Укрінформ.

"Є перспективи. Для цього передусім потрібно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити, і ми зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", - сказав Зеленський.

На запитання, чи можуть бути такі кроки у 2025 році, Зеленський відповів: "Не можу сказати вам. Але знаю, але не можу".