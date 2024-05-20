Зеленський: Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по базі відпочинку у Харківському районі та відзначив, що два Patriot змінили б ситуацію.

Про це він написав у Facebook.

«Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

За його словами, єдиним способом росії продовжувати агресію є ракети, бомби, артилерія. Проте світ може зупинити терор, але для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Зеленський наголосив, що два Patriot для Харкова «принципово змінять ситуацію».

Президент вважає, що системи ППО для інших українських міст і достатній обсяг підтримки для воїнів на передовій забезпечать програш російського терору.