Умєров: За останній рік в Україні в три рази збільшили показники мобілізації

За останній рік в Україні в три рази збільшили показники мобілізації, наступний крок - реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомати).
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine, розповідаючи про ключові досягнення за перший рік його роботи на посаді міністра, передають Українськi Новини.
"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо", - написав він.
Умєров зазначив, що Міноборони цифровізувало армію, запустили додатки для військових "Армія+", "Резерв+", очікується запуск "Ветеран+".
У "Резерв+" майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ, у "Армія+" - 230 тис. військових вже користуються електронними послугами, від подання рапортів до цифровізації даних по здоровʼю, близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад.
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