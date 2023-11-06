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Умєров анонсував нову систему призова до лав ЗСУ

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Умєров анонсував нову систему призова до лав ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі.

"Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони протягом наступних п'яти років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час. Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція до євроатлантичного безпекового простору, сумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - зазначається в повідомленні.

До числа очікуваних результатів реалізації концепції включено перехід Збройних сил України на військову службу за контрактом і заміну строкової військової служби на інтенсивну військову підготовку громадян призовного віку. Очікується також, що в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і мотивованим особовим складом.

Концепція також передбачає людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності, а також рівні можливості чоловіків і жінок у ЗСУ.

Заплановано вдосконалення електронної системи військового обліку, автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом, вдосконалене психологічне забезпечення, нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими, ефективну та прозору систему грошового забезпечення військовослужбовців і забезпечення їх житлом та належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Крім того, передбачено розширену співпрацю між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Умєров
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