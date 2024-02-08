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Час дорослих рішень: Умєров подякував учасникам розроблення законопроєкту про мобілізацію

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Час дорослих рішень: Умєров подякував учасникам розроблення законопроєкту про мобілізацію

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував усім учасникам розроблення законопроєкту №10449 про мобілізацію, військову службу та військовий облік, зокрема й військовим, за плідну спільну роботу, зазначивши, що зміни, які вносяться законопроєктом, "роблять державу стійкішою, а війська сильнішими у протистоянні з ворогом".

"Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку. Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо сильнішим в протистоянні з ворогом", - написав він у фейсбуці у середу.

Умєров висловив подяку прем'єр-міністру України Денису Шмигалю "за лідерство в процесі урядової роботи над законопроєктом", а також "міністерствам та урядовим інституціям, чиї команди працювали над цими змінами".

"Дякую головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних сил України Сергію Шапталі за послідовне співробітництво в процесі напрацювання цих нормативно-правових змін", - додав він.

"Дякую профільному комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, голові комітету Олександру Завітневичу за плідну депутатсько-урядову співпрацю. Дякую членам антикорупційного та комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за спільну роботу над законопроєктом. Дякую уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за результативну взаємодію щодо законопроєкту. Вдячний керівникам усіх фракцій парламенту і кожному з 243 депутатів, хто підтримав законопроєкт", - зазначив Умєров.

Він також наголосив на важливості підготовки законопроєкту до другого читання: "Час змін в інтересах захисників та захисниць настав. Час дорослих рішень".

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

мобілізація, Умєров
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