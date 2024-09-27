Зеленський: США виділяють нову військову допомогу Україні на суму 7,9 млрд доларів

Білий дім виділив Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. ЗСУ отримають додткову систему ППО Patriot. Також президент США Джо Байден запровадив нові санкції проти росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram та пресслужба Білого дому.

«Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти росії», – написав президент.

За словами Зеленського, до пакету, зокрема, увійшла додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря–земля», а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Окрім того, США розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на F-16.

Виділення нового пакету допомоги прокоментував президент США Джо Байден, якого цитує пресслужба Білого дому.

«Я доручив Міністерству оборони виділити все фінансування допомоги, що залишилося, у сфері безпеки, яке було виділено для України до кінця мого терміну моїх повноважень. У рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки для України до кінця цього року», – заявив він.

За словами Байдена, Міністерство оборони надасть Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотні літальні апарати та боєприпаси класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в обслуговуванні та забезпеченні.

«Для підвищення можливостей України щодо завдання ударів на великі відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW). Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати та надати Україні додаткову батарею ППО Patriot та надати Україні додаткові ракети Patriot», – заявив президент США.

Також він підтвердив, що для нарощування потенціалу ПС ЗС України доручив розширити навчання українських пілотів F-16 (на навчання прибудуть ще 18 пілотів з України наступного року).

Байден також прокоментував рішення щодо санкцій проти росії.

«Для протидії ухилянню від російських санкцій та відмиванню грошей Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США сьогодні вдалися до руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами», – розповів він.

Президент США додав, що наступного місяця у Німеччині збере зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії.

«Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні», – підсумував Байден.