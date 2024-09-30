Зеленський: За тиждень росіяни застосували проти України майже тисячу авіабомб

Лише за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "шахедів" і понад 40 ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на росію за війну", - написав він у телеграм-каналі.
Зеленський зазначив, що в неділю по Запоріжжю було застосовано авіабомби. "Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці. Загалом було поранено 13 осіб, двох вдалося врятувати з-під завалів", - ідеться в повідомленні.
Президент подякував усім службам, які оперативно відреагували і надали необхідну допомогу людям.
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