Свириденко: На закупівлях через Prozorro Market Україна заощадила 3 млрд грн

З початку року держава придбала товарів через Prozorro Market на загальну суму понад 30 млрд грн, заощадивши при цьому 3 млрд грн.
Про це під час національного форуму «Prozorro Market: win-win для держави та бізнесу» повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ з посиланням на ДУ «Професійні закупівлі».
«Головний показник ефективності Prozorro Market — це безумовно економія для держави. Від початку цього року через каталог вдалося закупити товарів на понад 30 млрд грн. Загалом за час роботи інструменту загальна сума закупівель становить 42 млрд грн. А цифра економії від початку існування інструменту становить понад 6 млрд грн», - зазначила Свириденко.
Зокрема, на закупівлях через Prozorro Market тільки цього року вдалося заощадити близько 3 млрд грн.
За її словами, такого результату вдалося досягти завдяки вдвічі вищій конкуренції в порівнянні з іншими закупівельними процедурами.
Учасники форуму також обговорили подальший розвиток е-каталогу та української сфери публічних закупівель. За словами заступника директора «Професійних закупівель» з питань розвитку Дмитра Солов’я, на Prozorro Market планується запровадити єдиний електронний документ, який об’єднає готові договори та технічні завдання за принципом конструктора. Буде розширено перелік причин для скарг на недобросовісних постачальників, а також спрощений процес кваліфікації постачальників.
Зазначається, що подальший розвиток Prozorro Market підтримується в межах нового п’ятирічного проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Вони засвідчили подальшу підтримку удосконаленню Prozorro Market та впровадженню найкращих закупівельних практик у межах проєкту.
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