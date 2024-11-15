Зеленський: Наступного тижня представимо План стійкості України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що продовжується розробка внутрішнього Плану стійкості України. Всього він буде налічувати 10 пунктів, а представлять його наступного тижня.
Зеленський зазначив, що 14 листопада були опрацьовані кілька пунктів цього Плану, зокрема щодо енергетики та зброї. За його словами, вже є "хороші напрацювання" в Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, які планують впровадити.
За словами президента, під кожен пункт Плану підготують базовий документ із "чіткими додатками" та покроково.
Також голова держави обговорив і пункт щодо культурного суверенітету. За його словами, об'єднання культурної спільноти України – частина сили держави та елемент гарантування зв’язків із глобальним світом.
"Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде", – підкреслив Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023