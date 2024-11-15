Зеленський: Наступного тижня представимо План стійкості України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що продовжується розробка внутрішнього Плану стійкості України. Всього він буде налічувати 10 пунктів, а представлять його наступного тижня.

Зеленський зазначив, що 14 листопада були опрацьовані кілька пунктів цього Плану, зокрема щодо енергетики та зброї. За його словами, вже є "хороші напрацювання" в Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, які планують впровадити.

За словами президента, під кожен пункт Плану підготують базовий документ із "чіткими додатками" та покроково.

Також голова держави обговорив і пункт щодо культурного суверенітету. За його словами, об'єднання культурної спільноти України – частина сили держави та елемент гарантування зв’язків із глобальним світом.

"Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде", – підкреслив Зеленський.