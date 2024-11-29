Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський підписав закон про підвищення податків

95
Зеленський підписав закон про підвищення податків

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення військового збору з 1,5% до 5% і низки інших правок до Податкового кодексу, свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон було повернуто з підписом президента в четвер, 28 листопада.

Зі свого боку народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі повідомив, що закон набуде чинності після його оприлюднення, 30 листопада.

"Потягнувши 44 дні президент підписав історичне підвищення податків №11416-д. Той, що сам і погодив саме в такій версії. Закон набуде чинності після публікації. Тобто опублікують 30 листопада, чинності набуде 1 грудня. А виправимо ми чи ні колізії, це буде відомо тільки наступного пленарного тижня", - написав нардеп.

За його словами, через затримку підписання закону в 44 дні державний бюджет потенційно втратив дохід обсягом 12 млрд грн (понад 270 млн грн/день).

Він наголосив, що 2024 року законопроєкт принесе лише 8 млрд грн, а 2025-го - уже 141 млрд грн, тоді як раніше Мінфін очікував надходження від податкових змін до держбюджету-2024 на рівні 58 млрд грн, а до держбюджету-2025 - 137 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11416-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану. Документ передбачає підвищення з 1 жовтня цього року військового збору з 1,5% до 5%, податку на прибуток банків до 50% за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів.

Зі свого боку, законопроєкт розкритикували ЄБА, ФРУ, СУП, Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), які запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 29 ноября 2024
Четверг, 28 ноября 2024
Среда, 27 ноября 2024
Вторник, 26 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023