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Зеленський: Проблема України полягає в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості солдатів

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В Україні ще досі не повністю забезпечено належне озброєння у бригадах ЗСУ, попри обіцяну раніше західними партнерами підтримку щодо цього питання. Разом з тим проблеми в кількості військовослужбовців - немає.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Sky News.

Під час бесіди з інтерв'юєром глава держави відповів на запитання, що Сполучені Штати Америки або інші країни-члени НАТО можуть дати Україні, щоб "допомогти з нестачею солдатів".

Президент наголосив, що проблема України полягає саме в оснащенні своїх військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ.

В контексті розмов щодо питання мобілізації, Зеленський зазначив, що "реальна проблема - з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили".

За словами президента, він просив держави-партнери України про обладнання "понад рік тому", але до повідомлення не дослухалися.

"Ми ухвалили це рішення зі США та з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили 2,5 бригади", - зауважив він.

Серед причин, чому це сталося, Зеленський розповів про "якусь бюрократію, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом", та додав, що "на цій війні завжди так".

При цьому український президент зазначив, що країна вдячна партнерам за ту військову допомогу, яку вона отримала. Та звернув увагу, що захист східних регіонів України, де зараз точаться більшість бойових дій, залежить від оснащення бригад.

В публікації Sky News озвучувалося нагадування про те, що нещодавно в США закликали Зеленського знизити вік призову в Україні з 25 до 18 років з метою збільшення кількості особового складу в армії.

Зеленський критично висловився про такі пропозиції.

"Як ви хочете, щоб я просто мобілізував молодих хлопців і сказав, що вони не знають, куди йти в яку бригаду з якою зброєю", - сказав президент під час інтерв'ю.

Зеленський розповів, що обмеженість кількості військових залежить від того, що необхідно зберегти якомога більше життів бійців на фронті.

"І якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою", - сказав український президент.

Зеленський
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