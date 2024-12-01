Зеленський підтвердив, що США готують сильний пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США готують сильний пакет військової допомоги на $725 млн Україні.

"Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет на $725 млн. Це те, що значно підтримує наших хлопців на фронті", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

Як повідомлялося, США планують надати Україні новий пакет військової допомоги на $725 млн, там будуть безпілотники, міни, боєприпаси для HIMARS тощо.