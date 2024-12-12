Зеленський: Запрошення в НАТО – це перший крок. Це ще не НАТО, але добра воля

Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідне запрошення України в НАТО як гарантія безпеки і воно поширюватиметься на всю територію в міжнародно визнаних кордонах.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю каналу для СBN.
«Запрошення в НАТО – це перший крок. Це ще не НАТО, але добра воля. Але що важливо - це завжди чесні відносини. Запрошення – це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО. І це важливо зробити, і це перший крок який, до речі, дає чіткий сигнал путіну або будь-якому агресору майбутньому. Дає сигнал – Україна буде членом НАТО», - сказав глава держави.
Президент уточнив, що Україна не хоче втягувати партнерів у війну. «Ми розуміємо, що Америка чи інші партнери не можуть взяти Україну в НАТО, поки Україна у війні. Україна розуміє і не хоче втягувати військових інших країн в цю війну», - сказав Зеленський і пояснив, що саме тому Київ говорить про запрошення.
«Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми повинні дати Україні НАТО. Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах. Про це навіть нема про що говорити, тому що це є наша Конституція, міжнародне право, не можна його порушувати. А ось дії Альянсу можуть бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, потім з майбутнім розширенням», - додав глава держави.
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