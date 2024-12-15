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Зеленський: Україна готова взяти участь у запобіганні виникненню продовольчої кризи в Сирії

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Україна готова взяти участь у запобіганні виникненню продовольчої кризи в Сирії, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у суботу, 14 грудня.

"Ми готові допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі «Зерно з України» – Grain from Ukraine. Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти", - заявив президент.

Він наголосив, що для України це дуже важливо – чим спокійнішою буде ситуація в таких регіонах, тим активніше світ зможе допомагати встановити світ.

"І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитись до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії – розпалена за участі Ірану, Росії, – щоб ця війна нарешті припинилась", - додав Зеленський.

Зеленський
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