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Зеленський: Ми повинні створити всі необхідні економічні та соціальні стимули для українців працювати в Україні

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Сьогодні багато уваги приділили внутрішнім питанням щодо тих рішень та новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 26 грудня.

«Ми повинні створити всі необхідні економічні та соціальні стимули для українців працювати в Україні, робити більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції», – наголосив президент.

За його словами, український народ довів свою сміливість, може продемонструвати світові свою можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.

Володимир Зеленський провів сьогодні нараду щодо повернення українців, на якій були присутніми віцепрем’єр-міністри Олексій Чернишов, Михайло Федоров та Олексій Кулеба, а також команда Офісу президента.

Українська сторона готується на завтра ще до розмови з представниками бізнесу про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати державі більше впевненості та сильне економічне дихання.

Президент відзначив усіх українських воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії.

«У нас є потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога. Тільки такої: Україна захищається від агресії. Наші удари спрямовані лише на військові цілі», – наголосив він.

Володимир Зеленський подякував за влучність Збройним силам України, Службі безпеки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, зовнішній розвідці та всім нашим залученим структурам.

За його словами, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова про фронт і забезпечення.

«Дуже важливо те, що зараз США збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам», – заявив президент.

На його думку, темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Україні потрібна більша сила зброї та міцні позиції для дипломатії.

Він наголосив, що кожен підрозділ і бригада, які це забезпечують, наближають для України можливість нормального миру.

Зеленський
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