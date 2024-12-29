НБУ запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту

Національний банк України у 2025 році запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк.
Зазначається, що перевірятимуть дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.
До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких проводитимуть виїзний моніторинг, увійшли: ТОВ "ТАС Лінк" (перший квартал), АТ "Універсал Банк" (другий квартал), АТ "ПУМБ" (третій квартал) та ТОВ "ФК "АП.МІ Фінанс" (четвертий квартал).
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