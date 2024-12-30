Зеленський: Протягом тижня росія використала для атак по Україні понад 370 дронів

Протягом цього тижня країна-агресорка росія використала для атак по Україні понад 370 дронів та 80 ракет різних типів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.
"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку", - написав він.
Також окупанти запустили по Україні близько 280 керованих авіаційних бомб.
"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - додав Зеленський.
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